Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στην κηδεία της επιστήθιας φίλης του, Μάρως Κόντου, όπου εκφώνησε και τον επικήδειο. Μάλιστα, μετά την εξόδιο ακολουθία, έκανε μια αποκάλυψη στις δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Κακλαμάνης γνωστοποίησε ότι η Μάρω Κοντού τα τελευταία δυο χρόνια έδινε αθόρυβα και με αξιοπρέπεια τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα. Έναν ωραίο άνθρωπος. Μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω – τώρα μπορώ να τα πω – πάλεψε σχεδόν μόνη της δυο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε όλη της τη ζωή. Καλό της ταξίδι» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

govastiletto.gr -Νικήτας Κακλαμάνης: Ο συγκινητικός επικήδειος λόγος του για τη Μάρω Κοντού