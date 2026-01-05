Ο Νικήτας Κακλαμάνης προχώρησε σε μια πολύ συγκινητική αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη, μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας 5/1, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε ότι όταν ήταν Δήμαρχος, ο αείμνηστος δημοσιογράφος και παρουσιαστής, του έδινε κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, χρήματα για να αγοράζει βασιλόπιτες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες για το γλέντι που διοργανωνόταν στο Κέντρο Αστέγων.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι αυτό δεν το γνώριζε κανείς, ούτε καν η οικογένειά του. Ωστόσο, τώρα που ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή, είπε πως ένιωσε ότι πρέπει να το αποκαλύψει.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε: «Με είχε ορκίσει να μην το πω. Όταν ήμουν Δήμαρχος και σιτίζαμε 1500 ανθρώπους – μετανάστες και Έλληνες που βρίσκονταν σε ένδεια – μου είχε πει “θέλω να έρθω ένα μεσημέρι να κάνω ρεπορτάζ. Όταν ήρθε και είδε την κατάσταση, κάθε Χριστούγεννα μου έδινε χρήματα για να αγοράσω όλες τις βασιλόπιτες, τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες για το γλέντι που κάναμε στο Κέντρο των Αστέγων. “Αυτό δεν θέλω να το πεις ποτέ σε κανέναν”, μου είχε πει. Δεν το ήξερε ούτε η οικογένειά του. Αυτό πρέπει να το πω, ακόμα κι αν τώρα τρώει το μουστάκι του από την τσαντίλα του. Ο κόσμος δεν έχασε μόνο τον Γιώργο Παπαδάκη τον δημοσιογράφο, αλλά και τον Γιώργο Παπαδάκη τον άνθρωπο».

