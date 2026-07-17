Μέσα σε βαρύ συναισθηματικά κλίμα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια που έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά και ρόλους που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη του κοινού.

Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, καθώς μίλησε όχι μόνο ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά κυρίως ως ένας άνθρωπος που συνδέθηκε μαζί της με μια βαθιά φιλία τριών δεκαετιών.

«Σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί, στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά, από κοντά ή από τηλέφωνο, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα», ανέφερε συγκλονισμένος, περιγράφοντας τις καθημερινές στιγμές που μοιράζονταν όλα αυτά τα χρόνια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σπουδαία προσωπικότητα της Μάρως Κοντού, χαρακτηρίζοντάς την μια γυναίκα με αρχοντιά, ευγένεια, ανεξάρτητο πνεύμα και αστείρευτη δύναμη.

«Μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεποιθήσεις, που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα», είπε, σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα της ηθοποιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σπουδαία διαδρομή της στον ελληνικό πολιτισμό, υπενθυμίζοντας τις δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, τις 61 κινηματογραφικές ταινίες, την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και την αγάπη της για τη ζωγραφική και την προσφορά στα κοινά.

Με μια φράση που συγκίνησε όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πως η Μάρω Κοντού δεν επέτρεψε ποτέ στον χρόνο να ορίσει τη ζωή της.

«Απέδειξες ότι η ηλικία είναι απλώς δύο ψηφία της αριθμητικής και όχι η ουσία της ύπαρξής μας», είπε, αποσπώντας έντονη συγκίνηση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής στάθηκε ακόμη στη διαχρονική προσφορά της στα κοινά, θυμίζοντας τη θητεία της ως βουλευτής, δημοτική σύμβουλος, πρόεδρος του Αθήνα 9.84, αλλά κυρίως τη μεγάλη αγάπη που έδειξε για το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», του οποίου υπήρξε πρόεδρος.

Κλείνοντας τον επικήδειο, ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε στο δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει πίσω της η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. «Μάρω μας αγαπημένη, μεγάλο το κενό της απουσίας σου. Σήμερα ένας ακόμη Ιούλιος, που μας έδειξε κάποτε η Αλίκη, η Τζένη, η Ρένα, παίρνει σήμερα και εσένα. Είναι βαριά η ψυχή… Αλλά εσύ, αυτή τη λέξη θα στη πω εγώ για τελευταία φορά: Σ’ αγαπάμε, καλό ταξίδι».

Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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