Η μεγάλη επιστροφή του Νικήτα Τσακίρογλου στο θέατρο είναι γεγονός. Ο σπουδαίος ηθοποιός ανεβαίνει ξανά στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας, συναντώντας τον Νίκο Πουρσανίδη και την Αντριάννα Ανδρέοβιτς στο θέατρο «Μαβίλη». Το εμβληματικό έργο του Ερρίκου Ίψεν «Άσπρα Άλογα» παρουσιάζεται σε νέα σκηνοθετική ματιά του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η παράσταση στην Κρήτη, όπου παρουσιάστηκε ως συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και τη θερμή ανταπόκριση των θεατών, το αθηναϊκό κοινό έχει την ευκαιρία να δει αυτή την σπουδαία παραγωγή για έναν νέο κύκλο παραστάσεων στο θέατρο Μαβίλη, από τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Λίγα λόγια για το εμβληματικό έργο του Ερρίκου Ίψεν «Άσπρα Άλογα»

Ο Ίψεν συνθέτει ένα δράμα που αναμετριέται με την ενοχή, την αλήθεια, την αγάπη, την εξουσία και την ατομική ευθύνη, αποκαλύπτοντας πώς το παρελθόν εξακολουθεί να καθορίζει το παρόν.

Στο παλιό αρχοντικό των Ρόσμερ, ένα σπίτι όπου οι σκιές του παρελθόντος μοιάζουν ακόμη ζωντανές, ο Γιοχάνες Ρόσμερ επιχειρεί να αποτινάξει τις βεβαιότητες που καθόρισαν τη ζωή του και να χαράξει έναν νέο δρόμο. Δίπλα του βρίσκεται η Ρεβέκκα Γουέστ, μια γυναίκα που γίνεται καταλύτης για τις εξελίξεις, αλλά και φορέας ενός καλά κρυμμένου μυστικού.

Η άφιξη προσώπων από το παρελθόν, οι πολιτικές συγκρούσεις, οι οικογενειακές δεσμεύσεις και οι ανομολόγητες επιθυμίες οδηγούν τους ήρωες σε μια αδυσώπητη σύγκρουση με τις επιλογές και τις ενοχές τους. Τα «άσπρα άλογα», σύμβολο του έργου, επιστρέφουν σαν οράματα της μνήμης και των ανεξόφλητων χρεών απέναντι στον εαυτό μας.

Με μια σύγχρονη σκηνική ματιά, τα «Άσπρα Άλογα» αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα του έργου του Ίψεν και θέτουν επίκαιρα ερωτήματα για την ελευθερία, την ευθύνη και το τίμημα της αλήθειας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Άννα Μαχαιριανάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Χρύσω Χαραλάμπους

Παραγωγή: ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε Ε

Παίζουν: Νίκος Πουρσανίδης, Αντριάννας Ανδρέοβιτς, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμος Σκαφίδας, Νικορέστης Χανιωτάκης.

Στο ρόλο του Ούρλιχ Μπρέντελ ο Νικήτας Τσακίρογλου.

ΧΩΡΟΣ

Θέατρο Μαβίλη

Δορυλαίου 10-12, Αθήνα

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή στις 21.00

Σάββατο 18.15 & 21.00

Κυριακή στις 19.00

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