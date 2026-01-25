Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύζυγό του, Χρυσούλα Διαβάτη και στην πορεία της υγείας της.

«Λατρεύω τη Χρυσούλα Διαβάτη. Είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Κυριαρχεί όπου και αν βρίσκεται. Έχουμε και την κόρη μας και δύο εγγόνια που σπουδάζουν στην Αμερική. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Η Χρυσούλα ήταν πάντα ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Ο έρωτας υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση. Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη. Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε», πρόσθεσε για τη Χρυσούλα Διαβάτη.

govastiletto.gr – Νικήτας Τσακίρογλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για την Χρυσούλα Διαβάτη – «Τώρα της λέω πολύ περισσότερο το “σ’ αγαπώ”»