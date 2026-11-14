Η Νίκολα Πελτζ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων για την εξωτερική της εμφάνιση, με αφορμή μια φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η 31χρονη ηθοποιός, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, επέλεξε αυτή τη φορά να τοποθετηθεί δημόσια, απαντώντας σε ένα μήνυμα υποστήριξης που έλαβε στα social media.

Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Νίκολα Πελτζ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα μετά από θεραπεία περιποίησης προσώπου. Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει μπροστά σε έναν καθρέφτη, φορώντας ένα μοβ σύνολο και ανασηκώνοντας την μπλούζα της, με αποτέλεσμα να φαίνεται η κοιλιά της.

Η συγκεκριμένη εικόνα, ωστόσο, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν αρνητικά τόσο την πόζα της, όσο και το βάρος της, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την κριτική που δέχονται οι γυναίκες για το σώμα τους.

Η απάντηση της Νίκολα Πελτζ σε μήνυμα υποστήριξης

Ανάμεσα στα σχόλια που συγκέντρωσε η ανάρτηση, υπήρξαν και αρκετοί χρήστες που πήραν το μέρος της ηθοποιού. Μία ακόλουθός της, μάλιστα, αντέδρασε στα επικριτικά μηνύματα γράφοντας: «Σταματήστε να σχολιάζετε αρνητικά το σώμα της και τα σώματα άλλων ανθρώπων. Είστε όλοι τέλειοι;»

Η Νίκολα Πελτζ θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την ακόλουθό της για την υποστήριξη, απαντώντας: «Σε ευχαριστώ. Κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά τόσο κακοί», συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Πηγή: instagram

Govastiletto.gr – Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η φωτογραφία με τη Νίκολα Πελτζ & η απουσία από το fashion show της μητέρας του