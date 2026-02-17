Ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, και μίλησε για τη θεατρική παράσταση «Cleansed», στην οποία συμμετέχει, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις τολμηρές και έντονες σκηνές που προκαλούν ισχυρά συναισθήματα στο κοινό.

Όπως ανέφερε ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου: «Ναι, έχει συμβεί δύο φορές να λιποθυμήσει θεατής. Η μία ήταν στην ερωτική σκηνή με τον Γιώργο Ζυγούρη και η άλλη σε μία σκηνή με τον Χρήστο Λούλη, η οποία είναι πολύ έντονη τώρα, μη δώσω και spoiler. Αντιδράσαμε ως επαγγελματίες, σταμάτησε η παράσταση, να ‘ναι καλά ο άνθρωπος, βγήκε έξω… Και μετά συνεχίσαμε, προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, και να είμαστε, όσο πιο αληθινοί γίνεται».

Ο νεαρός ηθοποιός τόνισε επίσης, τη σημασία της τέχνης με κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα: «Για μένα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα η τέχνη. Και η τέχνη που θέλω εγώ να κάνω, θέλω να περνάει πολιτικά μηνύματα και κοινωνικά μηνύματα, οπότε είναι μεγάλη χαρά να βλέπω ότι “μετακινούνται” θεατές, ότι το σκέφτονται. Ακόμη και άνθρωποι που δεν τους άρεσε ή έφυγαν από την παράσταση».

Συμπλήρωσε μάλιστα, μια προσωπική εμπειρία που δείχνει την επίδραση της παράστασης: «Είχα πάει σ’ ένα μαγαζί και ήτανε δύο κυρίες που με κοιτούσαν και μου λέγανε: “Συγχαρητήρια. Ακόμη το σκεφτόμαστε. Δεν καταφέραμε να τη δούμε. Φύγαμε. Δεν μπορέσαμε. Αλλά ακόμη και τώρα, δύο εβδομάδες μετά, σκεφτόμαστε ότι μήπως έπρεπε να καθίσουμε και να υποβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτό το θέαμα”. Οπότε είναι μεγάλο το κέρδος».

Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να προκαλεί έντονα συναισθήματα, να θέτει ερωτήματα και να «μετακινεί» το κοινό πέρα από την επιφάνεια της θεατρικής απόλαυσης.