Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη, το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, έδωσαν το παρών στο μουσικό GALA «Αγάπη και Ελπίδα», το οποίο λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο εν λόγω event βρέθηκαν επίσης, η μητέρα της Χρυσής Βαρδινογιάννη, Αγάπη Πολίτη και η Άννα Μαρία.

Η βραδιά διοργανώθηκε από το σωματείο «Ελπίδα-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», με συνεργάτες το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Τα έσοδα από το μουσικό γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη» θα δοθούν στο σωματείο «Ελπίδα» ώστε να στηριχτούν και να βοηθηθούν τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Ο Ιταλός μαέστρος Αλβίζε Καζελάτι, με φήμη που ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της χώρας του, αντάμωσε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν άριες δημοφιλέστατες, από μουσουργούς όπως διάσημες άριες ο Τζουζέπε Βέρντι, ο Τζάκομο Πουτσίνι, o Σαρλ Γκουνό, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ και o Τζοάκινο Ροσίνι. Επιπλέον, η Ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο Ιταλός τενόρος Τζόρτζιο Μπερούτσι κατέλαβαν στη σκηνή, με το βάθος των φωνών του να κάνει τους παρευρισκομένους να ριγούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη parapolitika.gr (@parapolitika)

Πηγή: parapolitika.gr

govastiletto.gr – Νικόλαος Ντε Γκρες – Χρυσή Βαρδινογιάννη: Μαζί σε επίσημη εκδήλωση 3 μήνες μετά τον γάμο τους