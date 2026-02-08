Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη γιόρτασαν χθες, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, την πρώτη επέτειο του γάμου τους.

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025.

Ο γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ο οποίος είναι και και ο παλαιότερος της Αθήνας.

Το ζευγάρι πάντρεψε ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος και δίπλα του βρέθηκε ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Βαρνάβας Θεοχάρης και ο πατέρας Αλέξιος.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, την παραμονή της επετείου τους, ο Νικόλαος Ντε Γκρες βρέθηκε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτόνα 2026.

O σύζυγος της Χρυσής Βαρδινογιάννη πόζαρε σε selfie με τον Παύλο Ντε Γκρες και τη Marie Chantal.

Την φωτογραφία δημοσίευσε η Marie Chantal στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

govastiletto.gr – Χρυσή Βαρδινογιάννη & Νικόλαoς Ντε Γκρες: Πλησιάζει η πρώτη επέτειος γάμου – Έτοιμοι να γίνουν γονείς!