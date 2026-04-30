Ο Νικόλας Ραπτάκης μίλησε, στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο καλλιτεχνικό του «διαζύγιο» από την Άννα Βίσση.

Ο Νικόλας Ραπτάκης, στις δηλώσεις του έκανε λόγο για τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους στο «Hotel Ermou» ήταν μια απόφαση που πήραν από κοινού. Όπως εξήγησε, αισθάνθηκε πως είχε έρθει η στιγμή να ακολουθήσει μια νέα πορεία, αναζητώντας την προσωπική του καλλιτεχνική εξέλιξη.

Ο Νικόλας Ραπτάκης αποκάλυψε: «Το περίμενα! Ποιος δεν περίμενε ότι θα κάνει sold out η Άννα Βίσση; Εδώ έχει κάνει sold out, δύο Καλλιμάρμαρα. Καλέ πώς δεν είναι στην καρδιά μου. Εδώ 100 χρόνια μαζί της ήμουν. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ήταν μια από κοινού απόφαση.

Ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί μετά από τόσα χρόνια να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το σκέφτεσαι «Ωχ, ότι είσαι δίπλα στην καλύτερη», στην απόλυτη ξέρω εγώ, αλλά… ένιωθα ότι χρειαζόμουν μια δική μου εξέλιξη διαφορετική.

Εγώ όταν έκανα την ανάρτηση, δεν είχα δει ούτε τι είχε ποστάρει η Χριστίνα, ούτε κανένας άλλος που είχε ποστάρει πράγματα. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει όλο αυτό. Με τρέλα θα έκανα ντουέτο με την Δέσποινα Βανδή, είμαι φαν! Ποιος νοιάστηκε αν θα πάει η Δέσποινα στο Hotel; Να το γκρεμίσουμε επειδή έφυγε η Άννα;».

