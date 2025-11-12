Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Νικολέτα Κοτσαηλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1 και μίλησε για όλα: τη νέα της σειρά Παιχνίδια εκδίκησης, τον ρόλο της, αλλά και για προσωπικά θέματα που σπάνια αποκαλύπτει.

Σχετικά με την απιστία που αντιμετωπίζει η ηρωίδα της στη σειρά, η ηθοποιός τόνισε: «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συγχωρούσα ποτέ μια προδοσία. Δεν είμαι ποτέ άπιστη, αλλά με έχουν προδώσει σύντροφοι στο παρελθόν και με πείραξε πολύ όταν το έμαθα μετά από γεγονότα».

Η ηθοποιός σχολίασε και τη δική της στάση απέναντι στις σχέσεις: «Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι κάτι διαφορετικό σε μια ερωτική σχέση, πρέπει να κάνεις την κίνηση να φύγεις. Η απόρριψη που εισπράττει ο άλλος είναι σημαντική και δεν αξίζει σε κανέναν να μένει σε μια σχέση που δεν λειτουργεί».

Όσο για τον ρόλο της στα Παιχνίδια εκδίκησης, η ηθοποιός μοιράστηκε με ενθουσιασμό μικρά spoilers, κρατώντας όμως τη μαγεία της σειράς για τους τηλεθεατές, υπογραμμίζοντας πόσο απολαμβάνει να εξερευνά τις συναισθηματικές και ηθικές προκλήσεις της ηρωίδας της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μιλώντας για την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε: «Θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί, ντρέπομαι για την εμφάνιση μου. Ντρέπομαι φρικτά να τραβάω τα βλέμματα. Στη σκηνή θέλω να συμβαίνει, αλλά στην καθημερινότητά μου δεν μου αρέσει.

Δεν καταλαβαίνω αν με φλερτάρουν οι άντρες, είμαι λίγο ούφο σε αυτά. Δεν πάει το μυαλό μου, επειδή είμαι πάντα πολύ φιλική, νομίζω ότι κάποιος το κάνει γι’ αυτό. Πρέπει να μου το πει ο άλλος ξεκάθαρα!».