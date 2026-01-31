Έναν απολογισμό της πορείας της στο θέατρο και την τηλεόραση έκανε η Νικολέτα Βλαβιανού, ενώ παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα.

Η ηθοποιός υποστήριξε πως ελάχιστοι συνάδελφοί της κατάφεραν να εξασφαλίσουν υψηλές απολαβές, ενώ οι περισσότεροι ζούσαν από μεροκάματο σε μεροκάματο.

«Έκανα τηλεόραση, δούλευα πολύ, αλλά ποτέ δεν βγήκαν πολλά λεφτά», ανέφερε στην εφημερίδα OnTime.

«Στο θέατρο κανείς δεν έχει βγάλει πολλά. Από την τηλεόραση, παλιά, καμιά δεκαριά ηθοποιοί κατάφεραν να κάνουν χρήματα. Οι υπόλοιποι, που ήμασταν μεροδούλι – μεροφάι, δεν βγάλαμε περιουσία. Άντε να πήραμε ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι».

Η ίδια αποκάλυψε ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθε οικονομική ανασφάλεια, φοβούμενη ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις καθημερινές της υποχρεώσεις. «Η μαμά μου με έμαθε να είμαι αξιοπρεπής και να μην δείχνω προς τα έξω αν έχω ή δεν έχω. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν ότι πολλά βράδια ξυπνούσα αγχωμένη ή δεν κοιμόμουν καθόλου, γιατί δεν ήξερα αν θα μπορούσα να πληρώσω τους λογαριασμούς και να γεμίσω το ψυγείο για το παιδί μου», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, η Νικολέτα Βλαβιανού τόνισε πως οι ηθοποιοί σήμερα δεν είναι καθόλου προστατευμένοι: «Δεν βλέπετε τι γίνεται με τις συμβάσεις; Κάνει απεργία το Σωματείο και κάποιοι παίζουν. Δεν υπάρχει επαγγελματική συνείδηση. Κανείς δεν ξέρει αν θα κάνει το ίδιο επάγγελμα μέχρι το τέλος της ζωής του. Εμείς οι παλιοί είχαμε το “για πάντα”. Τώρα βλέπεις “πρωταγωνισταράδες” στην Επίδαυρο και μετά από τρία χρόνια δεν κάνουν καν το ίδιο επάγγελμα. Και σου λένε… ‘έτσι το έκανα, τελείωσε’».

