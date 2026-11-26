Για τη σχέση της με την εικόνα της, την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει με το πέρασμα των χρόνων και τη στάση της απέναντι στη φυσική ωρίμανση μίλησε η Νικολέττα Καρρά.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, όπου συνομίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου για την εμφάνιση και τη φροντίδα του εαυτού της.

«Μου αρέσει να βλέπω τα σημάδια της ωριμότητας»

Με αφορμή το σχόλιο της παρουσιάστριας ότι της αρέσει να βλέπει ηθοποιούς που μεγαλώνουν φυσικά, η Νικολέττα Καρρά εξήγησε πως δεν επιθυμεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Όπως είπε, φροντίζει τον εαυτό της, αλλά προτιμά να διατηρεί τη φυσική της εικόνα.

«Κάνω πολύ βασικά πράγματα. Σαφώς προσέχω τον εαυτό μου, αλλά γενικώς δεν θέλω να αλλάξω χαρακτηριστικά πάνω μου, ούτε θέλω να παραμορφωθώ. Θέλω να είμαι εγώ πάντα. Μου αρέσει κιόλας», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για όσα θεωρεί ότι φέρνει η ωριμότητα στην εμφάνιση μιας γυναίκας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοπεποίθηση.

«Η ωριμότητα φαίνεται και στο πρόσωπο, οπότε αυτό φέρει μαζί του και κάποια θετικά, όπως ας πούμε η αυτοπεποίθηση, όπως πράγματα που δεν υπήρχαν παλιά. Οπότε μ’ αρέσει αυτά να υπάρχουν στο πρόσωπό μου, να φαίνονται», πρόσθεσε.

Η αγάπη και ο θαυμασμός της για τις γυναίκες

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ηθοποιός εκφράζεται για τις άλλες γυναίκες.

Η Νικολέττα Καρρά δήλωσε ότι τις αγαπά και τις θαυμάζει, ενώ δεν διστάζει να αναγνωρίσει την ομορφιά τους και να το εκφράσει ανοιχτά.

«Ναι, αγαπάω τις άλλες γυναίκες, τις θαυμάζω και επίσης πάντα θαυμάζω και τις ωραίες γυναίκες. Έτσι δηλαδή είμαι η πρώτη που λέει για μια ωραία γυναίκα ότι είναι ωραία γυναίκα», είπε χαρακτηριστικά.

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