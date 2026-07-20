Με καλοκαιρινή διάθεση, η Νικολέττα Καρρά ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η ηθοποιός ποζάρει δίπλα στην πισίνα με μπικίνι, καπέλο και ένα ποτήρι κρασί, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις στιγμές χαλάρωσής της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής η Νικολέττα Καρρά έγραψε: «Ανατροπή: Τελικά, το μπικίνι και το κρασί όντως έλυσαν τα πάντα».

Η ατάκα της, αντικατοπτρίζει όπως φαίνεται, την ανεβασμένη ψυχολογική της διάθεση το τελευταίο διάστημα.

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikoletta Karra (@nicolekarra_official)

Η Νικολέττα Καρρά είναι σε μακροχρόνια σχέση με τον γνωστό θεατρικό και τηλεοπτικό παραγωγό Διονύση Παναγιωτάκη. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2021 και παραμένουν μαζί, πραγματοποιώντας επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις.

Έχοντας κάνει ήδη έναν γάμο στο παρελθόν (με τον Φώτο Πιττάτζη), η ηθοποιός έχει δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, ότι είναι πολύ καλά με τον σύντροφό της και πως δεν έχει άμεση πρόθεση να ξαναπαντρευτεί.

govastiletto.gr-Νικολέττα Καρρά: «Τις ρυτίδες μου δεν τις αγαπώ»