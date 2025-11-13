Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, η Νικολέττα Καρρά βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» και προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε-Μαρίκα με βγάλανε» και παράλληλα κάνει πρόβες για τη «Μέδουσα», αποκάλυψε πως πριν από μερικές ημέρες υποβλήθηκε σε ένα χειρουργείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Νικολέττα Καρρά εξομολογήθηκε επίσης ότι, όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιεί την αξία του να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της, καθώς πλέον επιδιώκει να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του χειρουργείου, πέρα από το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία της.

«Προλαβαίνω να κάνω κι άλλα πράγματα πέραν της δουλειάς. Πριν 15 μέρες έκανα ένα χειρουργείο. Όχι κάτι σοβαρό, σκωληκοειδίτιδα. Τώρα στα γεράματα. Πρόλαβα να το κάνω, γιατί λέω θα ξεκινήσει αυτό, θα ξεκινήσει το θέατρο, θα ξεκινήσει και η Μέδουσα…Γενικά πιστεύω θα έχω χρόνο και για μένα. Προσπαθώ να ξεκλέβω και λίγο χρόνο για μένα. Δε μου αρέσει να τρέχω και όλη μέρα. Μεγαλώνουμε. Θέλω να έχω και λίγη ποιότητα ζωής. Όλοι μεγαλώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε βγαίνει η ψυχή μας προς τα έξω, καλό είναι να το καταλάβουμε. Μετά δε κρύβεται τίποτα» είπε η Νικολέττα Καρρά.

