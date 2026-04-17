Η Νικολέττα Καρρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Μαύρο Κουτί».

Η ηθοποιός μίλησε τόσο για την επαγγελματική της πορεία, όσο και για πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της, τονίζοντας ότι δεν έχει ανάγκη να βρίσκεται σε σχέση για να νιώθει ολοκληρωμένη.

Όπως ανέφερε, όταν επιλέγει να είναι με έναν άνθρωπο, το κάνει επειδή πραγματικά το θέλει και όχι από ανάγκη.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως μπορεί να είναι εξίσου καλά και μόνη της, απολαμβάνοντας την καθημερινότητά της χωρίς δεσμεύσεις.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Νικολέττα Καρρά μίλησε και για τη σχέση της με την εξωτερική της εικόνα, παραδεχόμενη πως δεν έχει συμφιλιωθεί με τις ρυτίδες. Όπως είπε, φροντίζει την εμφάνισή της και την προσέχει, ωστόσο δεν έχει υπάρξει ποτέ το βασικό της κριτήριο για την αυτοεκτίμησή της.

Μάλιστα, σημείωσε ότι θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα της για τις ανάγκες ενός ρόλου, εφόσον αυτό εξυπηρετούσε καλλιτεχνικά το έργο.

