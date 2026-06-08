Η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, τη Νικολέττα Ράλλη στην εκπομπή «Buongiorno».

Η γνωστή παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, για το χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο και τη σχέση τους σήμερα.

Αρχικά, η Νικολέττα Ράλλη ανέφερε: «Με τον Μιχάλη έχουμε χωρίσει, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί. Σε λίγο καιρό ο Μιχάλης θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν βγήκε. Δεν είμαστε σε άσχημη φάση. Στο παιδί το παρουσιάζουμε αισιόδοξα και έτσι είναι. Με τον Μιχάλη ευτυχώς έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή που είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη κατάληξη. Όλα είναι για καλό».

Η Νικολέττα Ράλλη συμπλήρωσε: «Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς στα φέρνει. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για κανένα. Με τον Μιχάλη δεν παντρευτήκαμε γιατί τότε μπορούσες μόνο με σύμφωνο συμβίωσης λόγω του κορονοϊού, οπότε μετά το αφήσαμε. Αναγνώρισε το παιδί και μείναμε εκεί. Ο έρωτας έχει φύγει καιρό και έχει μείνει η αγάπη. Το μοντέλο είναι σουηδικό και πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω. Περάσαμε από προστριβές αλλά μέχρι ένα σημείο».

Τέλος, απάντησε στο ενδεχόμενο να παντρευτεί στο μέλλον, λέγοντας: «Μπορεί στο μέλλον να παντρευτώ, δεν αποκλείω τίποτα. Παλαιότερα δεν το σκεφτόμουν τόσο, αλλά τώρα που έχει μεγαλώσει το παιδί και έχουν αλλάξει οι συνθήκες, θα ήθελα να παντρευτώ και να βάλω νυφικό».

govastiletto.gr – Νικολέττα Ράλλη: H πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Μιχάλη Ανδρούτσο