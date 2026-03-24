Την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο πραγματοποίησε η Νικολέττα Ράλλη.

Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε το τέλος της σχέσης τους μετά από επτά χρόνια, τονίζοντας ωστόσο πως οι δυο τους παραμένουν σε καλό κλίμα και ευχαριστώντας τα μέσα ενημέρωσης για τον διακριτικό τρόπο που προσέγγισαν το θέμα.

«Είμαστε πολύ καλά μετά τον χωρισμό, δεν γράφτηκε κάτι το οποίο με έκανε να εκπλαγώ ή να στενοχωρηθώ. Και με όσα γράφονται κατά καιρούς για εμένα, είμαι πολύ ευνοημένη θεωρώ από τους δημοσιογράφους. Μπορεί να παίζει ρόλο το ότι έχω ασχοληθεί με την τηλεόραση, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ευγενικοί και με σεβασμό», είπε η Νικολέττα Ράλλη.

«Όταν γίνεσαι γονιός, σκέφτεσαι το παιδί σου για το οτιδήποτε. Ακόμη που είμαι εδώ σκέφτομαι το παιδί μου….» πρόσθεσε η Νικολέττα Ράλλη.

«Έχω να δω τηλεόραση τρεις μήνες, δεν ξέρω γιατί. Έτυχε και είχα πάρα πολύ δουλειά. Είχα χάσει τον μπαμπά μου, έλειπα συνέχεια και είναι τελείως άλλο το πρόγραμμά μου», συμπλήρωσε στις τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας από το περασμένο καλοκαίρι πήραν την απόφαση να βάλουν τέλος στη σχέση τους, ωστόσο, διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Η Νικολέττα Ράλλη γνώρισε τον Μιχάλη Ανδρούτσο περίπου το 2018 και από τότε έγιναν ζευγάρι. Το 2020 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη, η οποία γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020 και πήρε το όνομα Σοφία-Αλεξάνδρα.

