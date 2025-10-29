Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Νικολέττα Ράλλη τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση και απολαμβάνει μία ήρεμη οικογενειακή ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παρουσιάστρια κατά καιρούς μοιράζεται με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τις αποδράσεις της.

Αυτή τη φορά μετά από υπέροχο τετραήμερο που πέρασε με την κόρη της, Σοφία έκανε ένα μικρό Q&A στο Instagram και δέχτηκε ερωτήσεις από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μάλιστα, μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν για τη σχέση της με τον πατέρα της κόρης της, Μιχάλη Ανδρούτσο καθώς, οι αναρτήσεις που κάνει είναι περισσότερο με την κορούλα της. Το γεγονός αυτό λοιπόν, προκάλεσε τα σχόλια και τις ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων.

Οι followers της παρουσιάστριας λοιπόν την ρώτησαν «Πού είναι ο άντρας σου;» και αν έχει χωρίσει. Η Νικολέττα Ράλλη δεν θέλησε να απαντήσει ανοιχτά στο αν χώρισε ή όχι, γράφοντας: «Όλες οι ερωτήσεις από γυναίκες; Τι πρέπει να σκεφτώ;».

«Με τον Μιχάλη έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση γενικότερα. Δεν είμαστε το γουτσουνιάρικο ζευγάρι. Είμαστε λίγο πιο φίλοι, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτό που ζω. Έτσι ήμασταν πάντα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Στους εννέα μήνες της σχέσης μας, έμεινα έγκυος. Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε το παιδί, δεν θα ήμασταν μαζί, θα είχαμε χωρίσει.

Έχει άλλες προϋποθέσεις το πώς είναι να έχεις οικογένεια… Έχουμε ένα μοντέλο οικογένειας που είμαστε μαμά και μπαμπάς. Θα υποκριθώ κάποιες φορές για το παιδί, το america family χωρίς να είναι το στυλ μου, γιατί θέλω να πάρω κάποιες αρχές και να έχει κάποια στοιχεία. Εννοώ ότι θέλω να έχει κάποιες μυρωδιές το σπίτι, έτσι ήμουν πάντα, αλλά θα το κάνω και λίγο στην υπερβολή του» είχε εξομολογηθεί η Νικολέττα Ράλλη στο Buongiorno για τη σχέση της με τον Μιχάλη Ανδρούτσο.

