Για τη νέα πραγματικότητα στη ζωή της μετά τον χωρισμό από τον Μιχάλη Ανδρούτσο μίλησε η Νικολέττα Ράλλη. Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε πως προσωρινά εξακολουθούν να μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι, έως ότου ετοιμαστεί ο νέος χώρος του πρώην συντρόφου της.

Οι δηλώσεις έγιναν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», στο πλαίσιο εκδήλωσης για εγκαινία εταιρείας καφέ στο Κολωνάκι, το βράδυ της Πέμπτης (22/10). Η Νικολέττα Ράλλη τόνισε πως διατηρούν άριστες σχέσεις και επικοινωνία, συμπληρώνοντας ότι αυτό είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό για όσους γνωρίζουν το περιβάλλον τους.

«Μένουμε ακόμη στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγό μου, αλλά σιγά-σιγά φεύγει. Φτιάχνει το σπίτι του κοντά μας. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Όποιος μας ξέρει το πιστεύει, δεν περίμενε κάτι άλλο. Όσοι δε μας ξέρουν λένε πώς είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νικολέττα Ράλλη.

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Η μετακόμιση του Μιχάλη Ανδρούτσου θα φέρει μια αλλαγή στην καθημερινότητά τους, με το νέο του σπίτι, ωστόσο, να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει την κόρη τους, Σοφία-Αλεξάνδρα, και έχουν επιλέξει να διαχειριστούν τον χωρισμό τους διατηρώντας τη συνεννόηση και την επαφή τους.

Η είδηση ότι ακολουθούν χωριστούς δρόμους έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2026, έπειτα από περίπου επτά χρόνια κοινής πορείας. Λίγους μήνες αργότερα, η παρουσιάστρια είχε μιλήσει πιο αναλυτικά στη Φαίη Σκορδά και στο “Buongiorno”, εξηγώντας ότι η σχέση τους ως ζευγάρι είχε ολοκληρωθεί, αλλά συνέχιζαν να ζουν μαζί ως γονείς της κόρης τους.

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