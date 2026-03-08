Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος αποφάσισαν να βάλουν οριστικό τέλος στο γάμο τους, ύστερα από επτά χρόνια κοινής πορείας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, το ζευγάρι αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες στη σχέση του, οι οποίες δεν κατάφεραν να αντιμετωπιστούν, παρά τις προσπάθειές τους.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας πήραν την απόφαση, από το περασμένο καλοκαίρι, να βάλουν τέλος στη σχέση τους. Ωστόσο, διατηρούν φιλικές σχέσεις, επιδιώκοντας η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα να γίνει ομαλά και χωρίς εντάσεις.

Ο Μιχάλης Ανδρούτσος έχει βρει ήδη νέο σπίτι και αναμένεται να μετακομίσει σύντομα, ξεκινώντας τη νέα καθημερινότητά του. Παρά τις αλλαγές, η παρουσία του στο πλευρό της κόρης τους παραμένει αδιαπραγμάτευτη, αφού και οι δύο γονείς θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ευτυχία και τη σταθερότητα του παιδιού τους.

Η Νικολέττα Ράλλη γνώρισε τον σύντροφό της, Μιχάλη Ανδρούτσο, περίπου το 2018 και από τότε έγιναν ζευγάρι. Η σχέση τους έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης λίγο αργότερα, ενώ οι δυο τους κρατούσαν μέχρι και σήμερα την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 2020 απέκτησαν το πρώτο παιδί τους, μια κόρη, η οποία γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020 και πήρε το όνομα Σοφία-Αλεξάνδρα.

