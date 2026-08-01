Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Νικολέττα Ράλλη, περνώντας πολύτιμο χρόνο μαζί με την έξι ετών κόρη της, Σοφία-Αλεξάνδρα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη βραδινή τους εξόρμηση στη θάλασσα.

Mητέρα και κόρη απολαμβάνουν μια νυχτερινή βουτιά, ποζάροντας αγκαλιασμένες μέσα στο νερό, ενώ κοιτούν προς την πανσέληνο, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό καλοκαιρινό σκηνικό.

Η Σοφία-Αλεξάνδρα είναι η κόρη που απέκτησε η Νικολέττα Ράλλη από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Μιχάλη Ανδρούτσο.

Η παρουσιάστρια επιλέγει κατά καιρούς να μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά τους, διατηρώντας παράλληλα την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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