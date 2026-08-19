Η Νικολίνα Νικολούζου έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για την προσωπική της διαδρομή και τη φυλομετάβαση, από τότε που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks.

Μάλιστα, η νεαρή fashion creator είχε καταφέρει να αναδειχθεί νικήτρια του διαγωνισμού, χαρακτηρίζοντας τότε τη νίκη της σημαντική στιγμή για την queer κοινότητα.

Αυτή τη φορά, η Νικολίνα Νικολούζου απάντησε σε ερωτήσεις που δέχθηκε από τους followers της στα social media και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που έχει κάνει στην εμφάνισή της.

Όπως αποκάλυψε, δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στο στήθος ή στο πρόσωπό της, ενώ έχει κάνει μόνο ενέσιμο υαλουρονικό στα χείλη.

Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά της στην οικογένειά της και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι παππούδες της τη φυλομετάβασή της.

«Η γιαγιά μου το πήρε αρκετά καλά, νομίζω ότι, μετά τους γονείς μου, ήταν η πρώτη που το έμαθε. Όμως επειδή η γιαγιά μου και ο παππούς μου μένουν σε ένα χωριό, και οι γονείς μου και η θεία μου φοβόμασταν πώς θα το πάρει ο παππούς μου. Μέχρι τον πρώτο χρόνο που ήμουν κοινωνικά κορίτσι δεν το γνώριζε ο παππούς μου.

Του έκανε μια μέρα μια συζήτηση η θεία μου και ήταν πολύ εντάξει. Με είχε πάρει μια μέρα τηλέφωνο και μου είπε “εγώ θέλω να έχεις το δικό μου όνομα”. Και κάπως έτσι βγήκε το Νικολίνα. Ο παππούς μου είναι ο νούμερο 1 φαν μου», αποκάλυψε η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolina Nikolouzou (@nikolinanikolouzou)

govastiletto.gr – My Style Rocks: Ποια είναι η Νικολίνα Νικολούζου που γράφει ιστορία ως η πρώτη τρανς νικήτρια σε ριάλιτι μόδας