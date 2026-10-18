Ο Νίκος Αλιάγας έδωσε συνέντευξη στον Κώστα Λασκαράτο, στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς εκπομπών της ΕΡΤ «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου», που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17/10.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, για τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τη φωτογραφία, μια ενασχόληση που έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που έχει καταγράψει με τον φακό του, περιγράφοντάς την ως την ωραιότερη εικόνα που έχει αποτυπώσει, αλλά ταυτόχρονα και ως την πιο σκληρή.

«H ωραιότερη φωτογραφία, δυστυχώς, ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα. Και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα την μητέρα μου εάν μπορούσα να το κάνω».

«Τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου, για τους επόμενους. Τη δημοσίευσα και για μένα, για να μην ξεχάσω να ζήσω. Αυτή η φωτογραφία ήταν η φωτογραφία του πατέρα μου, την ώρα της κηδείας του. Δεν είχα μηχανή. Είναι η μόνη φωτογραφία που έχω βγάλει έτσι και έχω δημοσιεύσει. Σε ένα βιβλίο που λεγόταν “Η δοκιμασία του χρόνου”, την έβγαλα με το κινητό μου».

«Έφευγε ο πατέρας μου, ήρθαν οι ιερείς αλλά απέναντι από τον πατέρα μου, όπως ήμουν ήμουν ακριβώς πίσω από το φέρετρο, ήταν όλη η μικροκοινωνία της ζωής του. Εκεί ήταν η αδελφή του, η ανιψιά του, ο παιδικός του φίλος, ο τσιγγάνος που ‘ρθε να δει, ο παππάς».

«Μπορεί να φαίνεται σκληρό αλλά, αν δεν είσαι ικανός να κοιτάξεις τον θάνατο στα μάτια, πως θα ζήσεις; Πως θα αποδεχθώ ότι μια μέρα θα ‘ναι η σειρά μου, στην ίδια τρύπα, στο ίδιο χωριό; Δεν είναι λύπη, είναι καταπληκτικό το να μπορείς να πεις… εδώ ανήκουμε» υπογράμμισε, ο Νίκος Αλιάγας.

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