Ο Νίκος Αλιάγας έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, θέλοντας να δείξει στους διαδικτυακούς ακολούθους του πώς ήταν το 1996.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Νίκος Αλιάγας