Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, διασκεδάζοντας στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος.

Ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής βρέθηκε εκεί μαζί με την παρέα του και μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από το πρόγραμμα, καθώς και μερικές backstage στιγμές.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε τον Νίκο Αλιάγα στη σκηνή για ένα ντουέτο σε αγγλικά και γαλλικά. Από τα stories του παρουσιαστή δεν έλειψαν βίντεο με τη νέα επιτυχία του τραγουδιστή, «Δευτέρα».

Ο Νίκος Αλιάγας επισκέφτηκε και το καμαρίνι του καλλιτέχνη, αποθανατίζοντας τη συνάντησή τους με μία κοινή φωτογραφία.

Govastiletto.gr – Νίκος Αλιάγας: Χόρεψε ζεϊμπέκικο στο Dancing with the Stars της Γαλλίας και τον αποθέωσαν