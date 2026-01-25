Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026,
Νίκος Αλιάγας: Σπάνια κοινή εμφάνιση με την λαμπερή σύζυγό του, Τίνα Γρηγορίου στο Nox

Διασκέδασαν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας
Βασίλης Κοντζεδάκης
25.01.2026 | 14:00 UPD:25.01.2026, 15:14
Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή.

Μετά τη θερμή τους συνάντηση, ο Αντώνης Ρέμος του έδωσε το μικρόφωνο και οι δύο φίλοι τραγούδησαν μαζί, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή στιγμή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Αντώνης Ρέμος είχε κάνει έκπληξη στο φίλο του, Νίκο Αλιάγα, όταν εμφανίστηκε ζωντανά στη γαλλική εκπομπή που παρουσιάζει ο τελευταίος.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τη βραδιά, εκφράζοντας την αγάπη του για τη νέα επιτυχία του τραγουδιστή «Δευτέρα», ενώ ξεχώρισε το ντουέτο που παρουσίασαν σε αγγλικά και γαλλικά.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν, μετά το τέλος του προγράμματος, στο καμαρίνι, με το κέντρο να είναι για μια ακόμη νύχτα κατάμεστο.

