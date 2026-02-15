Άρωμα Ελλάδας στα γαλλικά βραβεία Victoires de la Musique, με τον Νίκο Αλιάγα να παραδίδει το τιμητικό βραβείο στη σπουδαία Νάνα Μούσχουρη. Μια ιστορική συνάντηση δύο κορυφαίων Ελλήνων της διασποράς που καθήλωσε το κοινό στο Παρίσι.

Στα 92 της χρόνια, η Νάνα Μούσχουρη εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένη στην τιμητική βραδιά, ενώ ο Νίκος Αλιάγας μετέφρασε στα γαλλικά, λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, με το κοινό να αντιδρά με θερμά χειροκροτήματα.

​Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία έκανε διεθνή καριέρα, έχει καταγράψει πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiannis Koutrakis (@monsieurkoutrak)

Tα βραβεία μεταδόθηκαν ζωντανά από το κρατικό κανάλι και η στιγμή της βράβευσης έφτασε τα 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στη μεγάλη γιορτή της γαλλικής μουσικής που έγινε στο κατάμεστο La Seine Musicale το βραβείο παρέδωσε στην Νάνα ο Νίκος Αλιάγας ο οποίος μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια όχι μόνο για την τεράστια καριέρα της διεθνούς Ελληνίδας αλλά για την προσωπικότητά της, το χαρακτήρα της και το παράδειγμα που αποτέλεσε και αποτελεί για πάρα πολύ κόσμο.

Έκδηλη η συγκίνηση όταν ο Νίκος Αλιάγας ευχαρίστησε στα Ελληνικά την Νάνα με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος».

Η συγκίνηση της Νάνας Μούσχουρη

Η Νάνα Μούσχουρη εμφανώς συγκινημένη αφιέρωσε το βραβείο στην Γαλλία και για όσα της έμαθε, στο γαλλικό κοινό για την αγάπη που της έδωσε από τα πρώτα βήματα της διεθνούς της καριέρας, στον αγαπημένο της γιο Νίκο Πετσίλα, που παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά και που είχε και τα γενέθλιά του, στον αγαπημένο της παραγωγό σύζυγο και συνοδοιπόρο μιας ολόκληρης ζωής, τον Andre Chapelle αλλά και στον γιο του Fabrice Chapele.

