Πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη, ο οποίος έχασε τον πολυαγαπημένο του πατέρα.

Ο Σπύρος Αναδιώτης, Ιατρός-Ακτινολόγος, υπήρξε ένα από τα πιο αξιόλογα και λαμπρά μέλη της, εξαίρετος επιστήμονας, προσιτός και αγαπητός σε όλους. Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 5/11/2025, στις 3:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων οι δωρεές χρημάτων στο Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Νίκος Αναδιώτης είχε μιλήσει, μέσα από τις συνεντεύξεις του, για την αγάπη του στην οικογένεια και στην ιδιαίτερη πίστη του στον οικογενειακό θεσμό.

Ο Νίκος Αναδιώτης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Προσωπικά, προσπαθώ να είµαι κοντά στα παιδιά µου και την οικογένειά µου και να τους προστατεύω. Όµως, πρέπει να νοιάζοµαι και για τον κόσµο στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά µου, επειδή δεν θα είµαι δίπλα τους κάθε στιγµή και λεπτό. Ας κάνω όσα µπορώ και τα υπόλοιπα τα αφήνω στον Θεό».

