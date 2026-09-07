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Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε, το βράδυ της Παρασκευής 4/9, την παράσταση «Μήδεια» του Ευριπίδη, με την καθηλωτική ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Nikita Milivojević, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχάρη θερμά τη σπουδαία ηθοποιό και το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ που πλαισίωσε την παράσταση, με τη Ρένη Πιττακή, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο μεταξύ άλλων.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου, το οποίο φέτος διοργανώνεται για 32η συνεχή χρονιά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και αναδεικνύοντας τη σημασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
govastiletto.gr – Νίκος Ανδρουλάκης: Σπάνια βραδινή εμφάνιση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Πού τον πετύχαμε;