Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε, το βράδυ της Παρασκευής 4/9, την παράσταση «Μήδεια» του Ευριπίδη, με την καθηλωτική ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Nikita Milivojević, στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχάρη θερμά τη σπουδαία ηθοποιό και το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ που πλαισίωσε την παράσταση, με τη Ρένη Πιττακή, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο μεταξύ άλλων.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου, το οποίο φέτος διοργανώνεται για 32η συνεχή χρονιά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και αναδεικνύοντας τη σημασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων.