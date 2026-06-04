Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας μοιράστηκε ο Νίκος Απέργης με το κοινό του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Βεάκειο Θέατρο, το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου. Ο τραγουδιστής κάλεσε κοντά του στη σκηνή τον 4χρονο γιο του, προσφέροντας ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο στη βραδιά της Τρίτης.

Αναλυτικότερα, ο γιος του Νίκου Απέργη πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Ferto» του Ακύλα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών που παρακολουθούσαν τη συναυλία.

Η συναυλία του Νίκου Απέργη στο Βεάκειο περιλάμβανε πολλές από τις επιτυχίες του, ωστόσο η εμφάνιση του γιου του ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση.

Δείτε το βίντεο:

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Ο Νίκος Απέργης παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Δώρα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, σε μια ιδιωτική τελετή με λίγους στενούς συγγενείς και φίλους. Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

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