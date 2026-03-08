Ο Νίκος Απέργης οπτικοποιεί το «Έτσι Είμαι», τη νέα επιτυχία που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum πριν από λίγο καιρό.

Το video του «Έτσι Είμαι» διηγείται την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα, με εικόνες γεμάτες συναίσθημα, ένταση και ατμόσφαιρα που μεταφέρουν την αλήθεια της καρδιάς. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Το «Έτσι Είμαι», σε μουσική του Δήμου Αναστασιάδη και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, συνδυάζει σύγχρονο ήχο, ρυθμό και αυθεντική ερμηνεία, με τον Νίκο Απέργη να δείχνει ακόμα μια φορά ότι αποτελεί σταθερή αξία στην ελληνική μουσική των τελευταίων ετών.

Μάλιστα, το τραγούδι αγαπήθηκε και έγινε viral πριν ακόμα κυκλοφορήσει, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποκάλυψε το ρεφραίν του κατά τη διάρκεια των live εμφανίσεών του.