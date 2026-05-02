Ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του, περιγράφοντάς την ως έντονη και συχνά φορτισμένη συναισθηματικά.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στην Πάτρα και στον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε δυναμικό, αυστηρό, αλλά και ιδιαίτερα ικανό επαγγελματικά, που κατάφερε πολλά στη ζωή του χωρίς ακαδημαϊκές σπουδές.

Όπως είπε, η μεταξύ τους σχέση δεν ήταν ποτέ εύκολη, καθώς υπήρχε συνεχής ένταση και δυσκολία στην επικοινωνία.

Ο ίδιος θυμήθηκε ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό από όταν ήταν περίπου επτά ετών, όπου είχε εκφράσει με σκληρό τρόπο ότι δεν αποδέχεται τις πατρικές του επιρροές και ότι δεν τον αναγνωρίζει ως πρότυπο με τη συμβατική έννοια.

Παρότι παραδέχεται πως ο πατέρας του θύμωνε συχνά και η σχέση τους είχε συγκρούσεις, σημειώνει ότι ταυτόχρονα υπήρξε ένας άνθρωπος που στήριξε την οικογένεια και στάθηκε παρών, αφήνοντας μια σύνθετη και αντιφατική εικόνα στη μνήμη του.

