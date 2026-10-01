Στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη γνωριμία που είχαν από τα πρώτα χρόνια της ζωής του αναφέρθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε με συγκίνηση για τον αείμνηστο τραγουδιστή, θυμήθηκε την εποχή που τον είχε συναντήσει στο Παρίσι και στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα που, όπως είπε, διατήρησε σε όλη του τη ζωή.

«Βέβαια τον γνώριζα τον Γιώργο, γνωριζόμασταν από πολύ μικρά. Είχε έρθει και με είχε βρει στο Παρίσι, παιδί. Πάρα πολύ αθώο παιδί ήταν, και νομίζω πως αυτή την αθωότητα την κράτησε σε όλη τη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Αποστολόπουλος.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής έκανε λόγο και για τις πιο δύσκολες πλευρές του χαρακτήρα του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας πως ήταν εμφανείς σε όσους τον γνώριζαν ή τον παρατηρούσαν από κοντά.

«Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην καταλάβεις ότι είχε τα δικά του σκοτάδια και τα δικά του πάθη. Και ‘γω έχω πολλά σκοτάδια από μικρό παιδί. Για τον Γιώργο όμως, στα μπουζούκια να πήγαινες και να μην τον ήξερες, το καταλάβαινες», είπε.

govastiletto.gr – Νίκος Αποστολόπουλος: Γιατί δεν αναγνώρισε τον πατέρα του ως πρότυπο