Μια τρυφερή αλλά και παιχνιδιάρικη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη μοιράστηκε με τους followers του ο Νίκος Μπάρκουλης. Ο ίδιος και η σύντροφός του, Σοφία, πρωταγωνιστούν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο με φόντο τον Λευκό Πύργο, όπου ο νεαρός καλλιτέχνης προσποιείται ότι της κάνει πρόταση γάμου.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η φράση «I will always choose you» («Θα σε επιλέγω πάντα»), ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης ο Νίκος Μπάρκουλης πρόσθεσε ένα emoji δαχτυλιδιού και μια λευκή καρδιά, συνεχίζοντας το χιουμοριστικό παιχνίδι τους.

Ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη απολαμβάνει τη σχέση του με τη νεαρή content creator, με τους δυο τους να μοιράζονται κοινά στιγμιότυπα στα social media. Αυτή τη φορά, η βόλτα τους στο χαρακτηριστικό σημείο της Θεσσαλονίκης έγινε αφορμή για ένα βίντεο που συνδυάζει τον ρομαντισμό με το χιούμορ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νίκος Μπάρκουλης (@nikosmparkoulhs)

Πώς δημοσιοποίησε τη σχέση τους

Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη σχέση του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου δημοσίευσε το πρώτο κοινό του βίντεο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που είχαν προηγηθεί για το ειδύλλιό του. Ο Νίκος Μπάρκουλης έχει εξοικείωση με τον κόσμο του TikTok, καθώς είχε αποκτήσει κοινό στην πλατφόρμα πριν από τα πρώτα τηλεοπτικά του βήματα. Παράλληλα, έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στην προσωπική του ζωή.

Το 2021, όταν διατηρούσε σχέση με την τραγουδίστρια Natasha Kay, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι ήταν «αρκετά in love».

govastiletto.gr -Νίκος Μπάρκουλης: Νέος έρωτας με γνωστή TikToker – Το πρώτο κοινό τους βίντεο στα social media