Νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Νίκος Μπάρκουλης. Ο γιος του σπουδαίου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους του, έχοντας στο πλευρό του μια γνώριμη φυσιογνωμία του TikTok. Ο λόγος για τη Σοφία, μια δημοφιλή content creator που ξεχωρίζει στα μέση κοινωνικής δικτύωσης με βίντεο γύρω από τη μόδα, την ομορφιά και την καθημερινότητά της.

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