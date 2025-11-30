Καθώς ο Δεκέμβριος είναι προ των πυλών, ήρθε η ώρα της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Πεδίων του Άρεως, όπου ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε το «παρών» ως Περιφερειάρχης Αττικής το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου, δίνοντας επίσημα το σήμα για να στολιστεί γιορτινά το μεγάλο άλσος της Αθήνας.

Μεταξύ άλλων, τη βραδιά ανέλαβε να συντονίσει ο Θέμης Γεωργαντάς, ενώ ο Θοδωρής Φέρρης έφερε το απόλυτο εορταστικό mood με τις επιτυχίες του. Από την πλευρά του, ο γνωστός πολιτικός δεν παρέστη στην εκδήλωση μόνος του, αλλά με τη συνοδεία τριών υπέροχων παρουσιών.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε περιστοιχισμένος από τις γυναίκες της ζωής του, την πανέμορφη σύζυγό του, Γιώτα Παναγιωτοπούλου, και τις κούκλες κόρες του, Ιωάννα και Δήμητρα, με τους τέσσερίς τους να συλλαμβάνονται σε ένα πολύ τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο.

Η Ιωάννα είναι η κόρη του από τον προηγούμενο γάμο του με την Αργυρώ Μαστρανδρέου, ενώ η μικρότερη Δήμητρα είναι ο καρπός του έρωτά του με τη νυν αγαπημένη του, με την οποία ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 2011.

