Πριν από 40 ημέρες περίπου, και πιο συγκεκριμένα στις 21/11, ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του βυθίστηκαν στο πένθος, αφού, όπως έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας. Ο ίδιος έκανε μια συγκινητική δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας τον.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα τελούμε το 40-ήμερο μνημόσυνο του.

Έφυγε για το δικό του ταξίδι στο φως, αλλά η απώλειά του και το κενό του παραμένει δυσαναπλήρωτο για όλους όσους αγάπησε και όσους τον αγαπήσαμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νίκος Χαρδαλιάς (@nickhardgr)

govastiletto.gr – Νίκος Χαρδαλιάς – Γιώτα Παναγιωτοπούλου: Συμπλήρωσαν 14 χρόνια έγγαμου βίου!