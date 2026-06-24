Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου με αφορμή την επέτειο των 22 χρόνων γάμου του με την Κρίστη Τσολακάκη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2004 και τη συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα αγάπης προς τη σύζυγό του.

«22 χρόνια μετά από εκείνη την υπέροχη μέρα, εξακολουθώ να σε αγαπώ και να σε θέλω όσο τότε και περισσότερο! Σε λατρεύω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής πορείας και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο και την Εύα.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος ευχών και θετικών σχολίων από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς ακολούθους του δημοσιογράφου.

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