Ο γιος του Νίκου Χατζηνικολάου, Αλέξανδρος, έχει σήμερα, Τρίτη 17/2, τα γενέθλιά του και ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ANT1 και της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω», του ευχήθηκε μέσω μια δημοσίευσης στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, μοιράστηκε μια κοινή φωτογραφία τους στο προσωπικό προφίλ του στο Instagram και οι ευχές από τους διαδικτυακούς φίλους του έπεσαν σαν βροχή.

«Χρόνια σου πολλά Αλέξανδρέ μου αγαπημένε! Πότε έγινες 17; Νομίζω ότι ήταν χθες που ήρθες στη ζωή μας και μας γέμισες χαρά! Να είσαι πάντα γερός, χαρούμενος, ευτυχισμένος! Και να πραγματοποιήσεις όλα τα όνειρα σου!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας από τα παιδικά χρόνια του γιου του, Αλέξανδρου.

Παρόλο που ο Νίκος Χατζηνικολάου ανοίγει σπάνια το οικογενειακό άλμπουμ του δημόσια, η αγάπη του για τα παιδιά του είναι δεδομένη. Από τον πρώτο του γάμο με τη δημοσιογράφο Έλενα Κατρίτση έχει αποκτήσει τον γιο του Πάνο (1994), ενώ με τη σύζυγό του, Κρίστη Τσολακάκη, έχει τρία ακόμη παιδιά: τον Κωνσταντίνο (2007), τον Αλέξανδρο (2009) και την Εύα (2012).

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα, ο δημοσιογράφος παραμένει αφοσιωμένος πατέρας και κάθε του σπάνια δημόσια ανάρτηση με την οικογένειά του συγκεντρώνει χιλιάδες likes και σχόλια αγάπης.

