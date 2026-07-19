Με ένα θερμό δημόσιο μήνυμα καλωσόρισε ο Νίκος Χατζηνικολάου τη Σία Κοσιώνη στην οικογένεια του ANT1, μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια από τη νέα τηλεοπτική σεζόν εντάσσεται στο δυναμικό του ANT1, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Κάτω από την ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη, ο Νίκος Χατζηνικολάου έγραψε: «Καλορίζικη αγαπητή μου Σία! Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά! Να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική συνεργασία!»

Η ανακοίνωση της Σίας Κοσιώνη

Ανακοινώνοντας το νέο επαγγελματικό της βήμα, η Σία Κοσιώνη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με τον ANT1.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ANT1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται!

Καλή μας αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεταγραφή της Σίας Κοσιώνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με τη δημοσιογράφο να ετοιμάζεται για το νέο της ξεκίνημα στον ANT1.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

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