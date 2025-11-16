Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Νίκος Γεωργιάδης έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Πρωινό» και τις φετινές επιλογές που έχει κάνει ο Γιώργος Λιάγκας για να τον πλαισιώσουν.

«Η φετινή του ομάδα, για εμένα κάπως δεν έχει δέσει ιδανικά. Γενικά κάτι σε αυτή την εκπομπή δεν λειτουργεί. Διαφωνώ με την τοποθέτηση στο πάνελ ενός ανθρώπου, που δεν είναι δημοσιογράφος. Ο Γιώργος δεν ήταν πάντα αυτός που έλεγε, “να έχουμε πάντα δημοσιογράφους στις εκπομπές μας και όχι πανελίστες από ριάλιτι”; Το έκανε, πήρε ένα άνθρωπο που δεν είναι δημοσιογράφος, τον Σταύρο Μπαλάσκα, που τον έχει αφήσει και λίγο εκτεθειμένο στον αέρα. Έχει μπει σε αυτή τη θέση γιατί ο Γιώργος έπρεπε να γυαλίσει λίγο την εικόνα του και κάποιος άλλος έπρεπε να κάνει την άβολη δουλειά».

Επιπλέον, ο γνωστός δημοσιογράφος ρωτήθηκε σχετικά με το ξέσπασμα που είχε ο Σταύρος Μπαλάσκας σχετικά με την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, στην οποία είπε να του βουλώσει. Ο Νίκος Γεωργιάδης τόνισε: «Ποιος είσαι εσύ που θα πεις σε μια γυναίκα που έχει περάσει αυτό που έχει περάσει, “βούλωσε το”; Αυτό το πράγμα ο σταθμός να το αφήνει να περάσει… Όχι, δεν πρέπει να περνάνε αυτά τα πράγματα».

Νίκος Γεωργιάδης: Η αποκάλυψη του δημοσιογράφου για τον Γιώργο Λιάγκα – «Θα πω κάτι που θα τον στεναχωρήσει…»