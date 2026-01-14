Ο Νίκος Γεωργιάδης έκατσε σήμερα, Τετάρτη 14/1, στο πάνελ του «Πρωινού» και σχολίασε όλα τα θέματα της εκπομπής μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του. Ο γνωστός δημοσιογράφος κλήθηκε, μέσα σ’ όλα, να μιλήσει σε κάποιο σημείο για την κόντρα του με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ενοχληθεί όταν ο Νίκος Γεωργιάδης είχε βγάλει ένα ρεπορτάζ σχετικά με τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.

«Δεν με ενδιαφέρει να αποκατασταθεί η σχέση μου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Φίλοι φίλοι δεν ήμασταν ποτέ. Είναι πολύ σοβαρό όταν λες κάποιον κακό άνθρωπο. Δεν μου είχε πει να μην πω κάτι (σ.σ για τη Ρία Ελληνίδου)», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ίδιος προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου, λέγοντας ότι έχουν συμβεί ανάμεσά τους πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.

«Με την Τούνη έχω μια τυπική επικοινωνία, την εκτιμώ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν πέσει σε μια μικρή επικοινωνιακή παγίδα. Έχουν γίνει σοβαρά πράγματα στο παρασκήνιο που δεν τα γνωρίζουμε. Αφορούν την οικογένεια. Αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλά πράγματα που δεν τα έχουν επικοινωνήσει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πιάνουν την κουβέντα στα τηλέφωνα. Ξέρω πολλά χωρισμένα ζευγάρια που επικοινωνούν μόνο με μηνύματα. Πιστεύω ότι ο χρόνος θα βοηθήσει σε αυτή την κάτασταση (σ.σ στο να φτιάξει η σχέση τους)», πρόσθεσε.

