Μιλώντας για την επερχόμενη σεζόν, ο Νίκος Γεωργιάδης σημείωσε: «Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό, ειδικά στην πρωινή ζώνη. Το πρόβλημα είναι ότι η διαφημιστική πίτα έχει μικρύνει αρκετά. Έχει φύγει πολύ μεγάλο μέρος της διαφήμισης στους influencer και γενικά στην Google και σε όλα αυτά. Για αυτό βλέπεις ότι έχει γίνει ένας συνασπισμός στα περισσότερα ιδιωτικά κανάλια και θα βγει μια καινούργια πλατφόρμα από τις αρχές του 2027, που θα υπάρχει πολύ στοχευμένο περιεχόμενο και θα διαλέγει ο καθένας ακριβώς τι θέλει να δει. Πάμε σε μια νέα εποχή και νομίζω ότι όλοι αναγκαστικά θα προσαρμοστούμε».

Επιπλέον, υπογράμμισε: «Δε θες να δεις το πρωί τι θα γίνει. Θα έχεις τον Λιάγκα απέναντι από τη Σίσσυ Χρηστίδου, τη Ζήνα Κουτσελίνη… Έχουν αλλάξει πλέον οι παίκτες. Η Κατερίνα Καινούργιου θα καταφέρει να διατηρήσει την πρωτιά της περσινής σεζόν. Έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι γιατί θα είναι οι εκπομπές λιγότερες από την περασμένη σεζόν και υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που ψάχνει δουλειά στον χώρο μας. Επίσης τα χρήματα έχουν πέσει. Μην κοιτάς τα μεγάλα ονόματα που μπορεί να παίρνουν 20.000-25.000 ευρώ τον μήνα».

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