Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Όσοι παρακολούθησαν το τελευταίο επεισόδιο του Cash or Trash, είχαν την ευκαιρία να δουν ακόμα μια στιγμή προσφοράς. Ο αθλητικογράφος Γιώργος Συρίγος εμφανίστηκε στην εκπομπή κρατώντας τη θρυλική φανέλα με το νούμερο 4 του Νίκου Γκάλη, ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Όπως αποκάλυψε, η φανέλα ήταν υπογεγραμμένη και η παρουσίασή της στο τηλεοπτικό πλατό συνοδεύτηκε από συγκίνηση. Ο δημοσιογράφος είπε χαρακτηριστικά: «Ξέρουμε πολύ καλά πως η μπάλα του τελικού δεν είναι διαθέσιμη. Το αμέσως επόμενο σε αξία, θεωρώ, πως είναι αυτό το οποίο φέρνουμε εδώ στην εκπομπή και το οποίο αφορά τον έναν και μοναδικό Νίκο Γκάλη».

Ο Γιώργος Συρίγος θυμήθηκε τα παιδικά χρόνια του στα γήπεδα, αλλά και εκείνη τη μαγική βραδιά που βρέθηκε δίπλα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ: «Το γήπεδο ήταν πάντα για μένα στην παιδική ηλικία ένα γιγαντιαίο λούνα παρκ. Εκείνη η βραδιά όμως ήταν ξεχωριστή, διότι λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού ήμουν δίπλα δίπλα με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Φάνη, τον Φασούλα και τους υπόλοιπους. Να μου έδινες ένα τεράστιο ζαχαρωτό, δε θα μπορούσε να κερδίσει εκείνη την ανάμνηση».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η φανέλα θα δημοπρατηθεί για φιλανθρωπικό σκοπό, λέγοντας: «Μου έκαναν την τιμή οι άνθρωποι της οικογένειας του Νίκου Γκάλη να εκπροσωπήσω όλους αυτούς στην ωραία σας εκπομπή. Τα χρήματα θα δοθούν στο “Χαμόγελο του Παιδιού”».

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, χαρακτήρισε το αντικείμενο «ανεκτίμητο». Ωστόσο, για χάρη της δημοπρασίας έδωσε μια εκτίμηση της τάξης των 2.000 ευρώ. Τελικά, η φανέλα αγοράστηκε στη μισή τιμή, δηλαδή στα 1.000 ευρώ, με ολόκληρο το ποσό να πηγαίνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

govastileto.gr – Νίκος Γκάλης: Η ανακοίνωσή του μετά τα βίντεο που τον δείχνουν σε αναπηρικό αμαξίδιο