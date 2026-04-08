Ο Νίκος Γκέλια μίλησε στο “Secret” των “Παραπολιτικών” και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη ζωή του μετά τον χωρισμό από την πρώην σύζυγό του, Αγγελική.

«Έχουν αλλάξει πολύ η καθημερινότητα και οι προτεραιότητες, όπως είναι φυσιολογικό. Η προτεραιότητα μου είναι το παιδί μου. Προσπαθώ να είμαι δίπλα του, να του δίνω αγάπη και να φροντίζω να μεγαλώνει πιο ισορροπημένα γίνεται», είπε ο Νίκος Γκελιά.

Ο Νίκος Γκέλια και η πρώην σύζυγός του, Αγγελική, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας. Το διαζύγιό τους ήρθε συναινετικά, με τους δύο να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δίνοντας προτεραιότητα στο παιδί τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε δηλώσει επίσης για τον χωρισμό του: «Πάντα μια αλλαγή δεν είναι εύκολη. Παντρεύτηκα στα 28 και ο γάμος μου κράτησε επτά χρόνια. Ο χωρισμός έγινε ήρεμα. Πάνω απ’ όλα είναι το παιδί και για τους δυο μας, γι’ αυτό και έχουμε καλή επικοινωνία, και αυτό είναι που έχει σημασία».

Για το αν θα παντρευόταν ξανά, είχε δηλώσει: «Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Βέβαια, η ζωή είναι μεγάλη και δεν ξέρεις πώς τα φέρνει».

govastiletto.gr -Νίκος Γκέλια: Μιλά πρώτη φορά για το διαζύγιο από τη σύζυγό του – «Δεν είναι εύκολο, πάνω απ’ όλα είναι το παιδί»