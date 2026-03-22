Ο Νίκος Γκέλια έδωσε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης σε γνωστή εφημερίδα.

Ο ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, πρώτη φορά για το χωρισμό του από τη σύζυγό του, Αγγελική, μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας.

Έγινες πατέρας σε νεαρή ηλικία, ήταν κάτι που ήθελες;

Ναι, μου άρεσε η οικογένεια, από παιδί. Η ζωή μου άλλαξε 180 μοίρες με τη γέννηση της κόρης μου. Αλλάξαν οι προτεραιότητες. Απέκτησα φόβο, κάτι που δεν είχα καθόλου πριν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως έκανα πράγματα χωρίς να σκέφτομαι τον κίνδυνο. Μετά το παιδί άρχισα να σκέφτομαι: αν πάθω κάτι, τι θα γίνει; Ακόμα και τη μηχανή μου την πούλησα, έπειτα από ένα ατύχημα.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι χώρισες. Πώς είναι η ζωή έπειτα από το διαζύγιο;

Πάντα μια αλλαγή δεν είναι εύκολη. Παντρεύτηκα στα 28, και ο γάμος μου κράτησε επτά χρόνια. Ο χωρισμός έγινε ήρεμα. Πάνω απ’ όλα είναι το παιδί και για τους δυο μας, γι’ αυτό και έχουμε καλή επικοινωνία, και αυτό είναι που έχει σημασία.

Θα παντρευόσουν ξανά;

Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Βέβαια, η ζωή είναι μεγάλη και δεν ξέρεις πώς τα φέρνει.

