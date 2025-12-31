O στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών Νίκος Γρίτσης ήταν καλεσμένος στην τελευταία εκπομπή «Buongiorno» για το 2025. Ο ίδιος μίλησε για την περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή και πώς ξεκίνησε να γράφει στίχους.

Ο Νίκος Γρίτσης αποκάλυψε: «30 χρόνια πριν, το 1995, υπήρξε μια προφυλάκιση. Δεν θα την έλεγα άδικη, αλλά ήταν πολύ για εκείνο που είχε συμβεί εκείνη την εποχή. Από αυτή την προφυλάκιση είδα μονοπάτι, δρόμο, πήρα χαμπάρι σιγά σιγά τον εαυτό μου. Έμεινα 15 μήνες στη φυλακή, στην απομόνωση άρχισα να γράφω στίχους. Διάβαζα κυρίως μέσα στη φυλακή, πράγμα που σε κάνει να θέλεις μετά να γράψεις. Διάβαζα Χρόνη Μίσσιο, Καρυωτάκη, Πολυδούρη, Ρίτσο».

Όπως αποκάλυψε, τα περισσότερα τραγούδια που γράφει είναι βιωματικά, όπως το γνωστό τραγούδι «Κρίση»: «Η «Κρίση» γράφτηκε όταν ήρθε η κοπέλα μου στο επισκεπτήριο και μου είπε ότι ήταν έγκυος από άλλον. Ήταν βιωματικό».

Ο στιχουργός ανέφερε: «Ο “Έκπτωτος Άγγελος” ήταν ιστορία από μια ημέρα κρατητηρίου, που έμεινα μέσα. Μπήκα στη διαδικασία αυτοκαταστροφής για να καταλάβω το λάθος και να το παραδεχτώ. Μπορείς να πάρεις μια ασχήμια και να την κάνεις ομορφιά. Επιτυχία για μένα είναι να επιβιώσει ένα τραγούδι μια και δύο χρονιές. Ένα τραγούδι που μπορεί για ένα εξάμηνο να κάνει κάτι, δεν μου έδωσαν χαρά και ικανοποίηση, ούτε και τα λεφτά που θα μου επέτρεπαν να ζήσω. Εμείς οι στιχουργοί είμαστε οι φτωχοί συγγενείς του ελληνικού τραγουδιού».

