Ο Νίκος Γρίτσης, ένας από τους πιο γνωστούς στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού, μίλησε στη «Super Κατερίνα» για όσα έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, τη δικαστική του περιπέτεια, τις αλλαγές στη ζωή του, αλλά και το οικονομικό κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας.

Όπως αποκάλυψε, η πρόσφατη δικαστική υπόθεση που τον ταλαιπώρησε κατέληξε θετικά, όμως του άφησε πολύτιμα μαθήματα.

Τόνισε ότι ένας δικαστικός λειτουργός τον συμβούλεψε να είναι προσεκτικός στο πώς παρουσιάζει τις εμπειρίες του, ώστε να μην περνάει το λάθος μήνυμα πως η δημιουργικότητα συνδέεται με ουσίες ή επικίνδυνες επιλογές. «Με έκανε να το σκεφτώ πολύ σοβαρά και να δω με άλλο μάτι τους ανθρώπους της δικαιοσύνης», είπε.

Αναφερόμενος στο πώς έχει μαλακώσει τα τελευταία χρόνια, ο Γρίτσης εξήγησε πως ο κύριος λόγος είναι τα παιδιά του. «Όταν έχεις οικογένεια, αντιλαμβάνεσαι ότι η εικόνα σου στην κοινωνία επηρεάζει και εκείνα. Δεν θέλω να κουβαλήσουν το βάρος δικών μου λαθών», δήλωσε.

Για τα οικονομικά του χώρου και τις αμοιβές των δημιουργών, ο στιχουργός μίλησε ανοιχτά: μετά το πλήγμα της ΑΕΠΙ, οι εισπράξεις μειώθηκαν δραματικά.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα έσοδα ήταν εντυπωσιακά. «Ο Παντελής Παντελίδης, όταν ακόμα ήταν πολύ καινούργιος, είχε πάρει μέσα σε ένα εξάμηνο περίπου 150.000 ευρώ από δικαιώματα, παρότι είχε λιγότερα από 20 τραγούδια», αποκάλυψε.

Σήμερα, όπως είπε, συχνά οι δημιουργοί περιμένουν μια «κίνηση καλής θέλησης» είτε από τον καλλιτέχνη, είτε από τους επιχειρηματίες των νυχτερινών μαγαζιών, αφού τα καθαρά έσοδα έχουν περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν.

