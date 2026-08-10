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Lifestyle

Νίκος Καλογερόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιoύ λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Ήταν ιδιαίτερα επιλεκτικός στις δημόσιες εμφανίσεις του
Βασίλης Κοντζεδάκης
10.08.2026 | 09:30 UPD:10.08.2026, 09:58
Νίκος Καλογερόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιoύ λίγο πριν φύγει από τη ζωή

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Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα επιλεκτικός στις δημόσιες εμφανίσεις του, έχοντας επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας και την έντονη καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε χαράξει ένα διαφορετικό δρόμο, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του σε ένα προσωπικό όραμα που δημιούργησε στην Κυπαρισσία.

Μία από τις τελευταίες φορές που είχε απαθανατιστεί δημόσια ήταν στις 28 Φεβρουαρίου 2020, όταν είχε βρεθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον Κώστα Βουτσά.

Ο φωτογραφικός φακός τον είχε καταγράψει ανάμεσα στους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που είχαν δώσει το «παρών» στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού.

Παρότι οι εμφανίσεις του είχαν πλέον περιοριστεί σημαντικά, ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε μιλήσει δημόσια περίπου ενάμιση χρόνο πριν από τον θάνατό του.

Συγκεκριμένα, στις 30 Δεκεμβρίου 2024, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» και είχε μιλήσει για τη ζωή που είχε επιλέξει μακριά από την Αθήνα.

govastiletto.gr – Φιλοξενούμενος ο Νίκος Καλογερόπουλος στο Σπίτι του Ηθοποιού

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